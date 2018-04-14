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«صلاح» يسجل في فوز ليفربول على بورنموث في الدوري الإنجليزي

بالفيديو| «صلاح» يسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في شباك بورنموث

منذ 35 دقيقة
كتب: محمد محجوب
بالفيديو| «صلاح» يسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في شباك بورنموث

صلاح

تمكن "محمد صلاح" لاعب ليفربول من أحراز الهدف الثاني لفريقه، في مرمي بورنموث، في الجولة الـ34 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يحتضنها ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

سجل صلاح الهدف في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، وكان تقدم السنغالي "ماني" لصالح ليفربول في الدقيقة 7 بالشوط الأول، ومازال اللقاء جاري حتي الأن.

جدير بالذكر أن صلاح عزز صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد التهديف في شباك بورنموث، ليصل للهدف الـ30 بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه "هاري كين" لاعب توتنهام.

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