بالفيديو| «صلاح» يسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في شباك بورنموث

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صلاح
تمكن "محمد صلاح" لاعب ليفربول من أحراز الهدف الثاني لفريقه، في مرمي بورنموث، في الجولة الـ34 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يحتضنها ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.
سجل صلاح الهدف في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، وكان تقدم السنغالي "ماني" لصالح ليفربول في الدقيقة 7 بالشوط الأول، ومازال اللقاء جاري حتي الأن.
جدير بالذكر أن صلاح عزز صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد التهديف في شباك بورنموث، ليصل للهدف الـ30 بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه "هاري كين" لاعب توتنهام.
هدف ابو صلاح الخرافي— نواف في كأس العالم (@RM__NaWaF) April 14, 2018
pic.twitter.com/QqgJNvx46D
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