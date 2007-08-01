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محمد صلاح يحطم حفنة ارقام قياسية بعد هدفه في شباك بورنموث

اليوم PM 08:53
كتب: تاج الدين حسن
محمد صلاح يحطم حفنة ارقام قياسية بعد هدفه في شباك بورنموث

محمد صلاح

واصل الدولى المصري محمد صلاح عروضه القوية مع ليفربول ، بعدما قاد الريدز للفوز علي بورنموث بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الانجليزي "البريميرليج".

وشارك النجم  المصري في التشكيلة الأساسية للريدز خلال مباراة اليوم ، وسجل الهدف الثاني لفريقه، ليواصل صدارة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 30 هدف بفارق 5 أهداف عن منافسه هاري كين.

جاءت أرقام محمد صلاح على النحو التالى :

1-أكثر لاعب يسجل في عدد مباريات مختلفة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (22) كاسرًا رقم رونالدو وفان بيرسي

2- أول لاعب لفريق إنجليزي يسجل 40 هدف بمختلف المسابقات منذ كريستيانو رونالدو موسم 2007/08.

3- محمد صلاح يفض شراكة دروجبا ويصبح أكثر لاعب افريقي يسجل أهداف خلال موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (30).

4- أول لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية على ملعب آنفيلد في الدوري منذ لويس سواريز موسم 2013/14، الرقم القياسي هو (8) مسجل بإسم روجر هانت موسم 1961/62.

5- ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل لـ30 هدف في الدوري، احتاج 32 مباراة، الأسرع هو جورج الآن عام 1896، احتاج 31 مباراة.

6- محمد صلاح (18) هدف، يحتاج 4 أهداف فقط كي يصبح أكثر لاعب يسجل أهداف على ملعب آنفيلد خلال موسم واحد في تاريخ البريميرليج.

7- أول لاعب ليفربولي يسجل 40 هدف خلال موسم واحد بمختلف المسابقات منذ أسطورة النادي أيان راش موسم 1986/87.

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