أسطورة البرازيل: «صلاح» من أفضل 5 لاعبين في العالم

قال البرازيلي بيليه، أسطورة الكرة البرازيلية، إن المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من أفضل 5 لاعبين فى العالم خلال الفترة الحالية، متوقعا ظهوره بمستوى رائع في مونديال روسيا 2018.

وأضاف بيليه في تصريحاته لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "لا تشعروا بالدهشة، صلاح أحد أفضل 5 لاعبين في العالم الآن".

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 30 هدفا، كما يمتلك 40 هدفا في رصيده من الأهداف فى جميع البطولات الإنجليزية والأوروبية.