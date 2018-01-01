أسطورة البرازيل: «صلاح» من أفضل 5 لاعبين في العالم

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صلاح
قال البرازيلي بيليه، أسطورة الكرة البرازيلية، إن المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من أفضل 5 لاعبين فى العالم خلال الفترة الحالية، متوقعا ظهوره بمستوى رائع في مونديال روسيا 2018.
وأضاف بيليه في تصريحاته لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "لا تشعروا بالدهشة، صلاح أحد أفضل 5 لاعبين في العالم الآن".
ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 30 هدفا، كما يمتلك 40 هدفا في رصيده من الأهداف فى جميع البطولات الإنجليزية والأوروبية.
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