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«صلاح» يكشف عن حلمه مع ليفربول

منذ 47 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
«صلاح» يكشف عن حلمه مع ليفربول

محمد صلاح

كشف الجناح الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول عن حلمه الكبير مع فريق ليفربول هذا الموسم.

وأكد النجم المصري صاحب الـ25 عاماً في تصريحات لشبكة "رويترز"، قائلاً : "حلمي الأساسي والرئيسي مع ليفربول هو تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، فنحن كلاعبين نسعى لتحقيق هذا الحلم وبشدة على حساب باقي البطولات الأخرى التي ننافس عليها".

وتابع "جميع اللاعبين بالفريق يساندونني كثيراً من أجل أحراز المزيد من الأهداف سواء بالدوري أو على صعيد باقي البطولات، ولكننا في النهاية نلعب كفريق، يبقى هدفي الأول هو تحقيق مصلحة الفريق بالمقام الأول، وتحقيق المزيد من الانتصارات".

 

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