أسطورة الدوري الإنجليزي يتحدث عن مستقبل «صلاح» مع ليفربول

تحدث "ألان شيرر" لاعب نيوكاسل السابق، وأسطورة الدوري الإنجليزي، والهداف التاريخي للبريميرليج، عن مستقبل محمد صلاح مع نادي ليفربول بعد تقديم موسم أكثر من رائع وتحطيم الكثير من الأرقام.

وقد أكد "شيرر" في حديثة لصحيفة "ذا صن" أن الحفاظ على محمد صلاح في صفوف الريدز لن يكون بالأمر السهل، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال في تصريحاته للصحيفة البريطانية: " سنرى إذا ما كان كلوب سيستطيع منع صلاح من اللعب للأندية الأخرى التي ستأتي لتحيط به في الصيف المقبل أم لا، لقد فشل من قبل في إبقاء كوتينيو بمجرد ظهور برشلونة في الصورة".

جدير بالذكر أن الفرعون المصري، قد وصل للهدف رقم 40 هذا الموسم في مختلف المسابقات مع ليفربول، والـهدف رقم 30 في الدوري الإنجليزي بعد تسجيله في مرمى فريق بورنموث في الجولة الـ 34 من البريميرليج.