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ريال مدريد: واثقون من التعاقد مع «صلاح»

منذ 46 دقيقة
كتب: محمد السيسي
ريال مدريد: واثقون من التعاقد مع «صلاح»

محمد صلاح

أكد مسئولي نادي ريال مدريد الإسباني، أن محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، سيكون ضمن صفوف النادي الملكي بداية من الموسم المقبل.

وأشار موقع «دون بالون» الإسباني، أن إدارة ريال مدريد واثقة من التعاقد مع محمد صلاح في الصيف المقبل من ليفربول، بعد التواصل مع وكيل أعمال اللاعب خلال الأيام الماضية.

وأشارت الصحيفة إلي أن ريال مدريد قد يحصل على خدمات محمد صلاح من ليفربول مقابل دفع 129 مليون جنيه إسترليني في الميركاتو الصيفي.

وأكدت التقارير على أن صلاح سوف يضغط على إدارة ليفربول للسماح له بالرحيل إلي ريال مدريد حال تلقيه عرض رسمي من النادي الإسباني.

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