30 دقيقة| «أزارو» يضع الأهلي في المقدمة أمام دجلة

مرت 30 دقائق من زمن اللقاء الذي يجمع حالياً فريقي الأهلي ووادي دجلة بالجولة الـ32 من بطولة الدوري العام.

وتشير نتيجة اللقاء حالياً إلى التعادل السلبي بين كلا الفريقين.

بعد مرور 20 دقيقة من زمن اللقاء، بادل الفريق الدجلاوي الفريق المضيف السيطرة، والاستحواذ على اللقاء، ولكن دون أي تهديد حقيقي على مرمى علي لطفي حارس الأهلي.

وفي الدقيقة 28 من المباراة، تمكن وليد أزارو من تسجيل أولى أهداف الأهلي واللقاء، بعد انفراده بحارس مرمى وادي دجلة خالد وليد مسجلاً هدفه الثامن عشر ببطولة الدوري على صدارة هدافي البطولة.

يخوض المارد الأحمر مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

شريف إكرامي في حراسة المرمي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد نجيب وصبرى رحيل وأيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية وحسام غالي ووليد سليمان وجونيور أجاى وميدو جابر.

خط الهجوم: مروان محسن.

وجاء تشكيل دجلة الرسمي كالتالي..

خالد وليد، محمد حسن، أسامة عزب، عمر السعيد، السيد سالم، محمد هلال، باتريك مالو، حسام عرفات، محمد أنور، أحمد سعيد، إبراهيما نيداي.