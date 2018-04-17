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بالفيديو| «صلاح» يظهر في فيديو ليفربول الوثائقي

أمس PM 11:52
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| «صلاح» يظهر في فيديو ليفربول الوثائقي

محمد صلاح

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي فيديو يوثق تاريخ النادي الإنجليزي الكبير، وما يمثله النادي لمشجعيه، والذين اصبحوا بمثابة العائلة الكبيرة لناديهم.

وظهر النجم المصري محمد صلاح في الفيديو أثناء احتفاله بأحد أهدافه مع الفريق هذا الموسم، وأبرز الفيديو اللحظات المميزة التي ظهر عليها الفريق هذا الموسم بقيادة صلاح بأنها تمثل العودة مرة أخرى لسكة الانجازات من جديد، وعلق الالماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق على هذا الفيديو بأكمله.

 الجدير بالذكر أن صلاح يعيش أفضل موسم له على  الإطلاق طوال مسيرته هذا الموسم، إذ يتصدر النجم المصري صاحب الـ25 عاماً صدارة هدافي البريميرليج برصيد 30 هدفاً، كما تمكن من تسجيل 40 هدفاً في مختلف المسابقات التي شارك فيها رفقة الريدز.

 

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