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«صلاح» : أنا الأحق بجائزة الأفضل بـ «البريميرليج»

منذ 16 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
«صلاح» : أنا الأحق بجائزة الأفضل بـ «البريميرليج»

صلاح

أكد المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول على أحقيته الكبيرة في التتويج بجائزة أفضل لاعب ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

واضاف صلاح في تصريحات للنسخة البرازيلية من شبكة "إي إس بي إن" قائلاً : "في رأيي أنا أستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب بالبريميرليج، كما أن الرباعي دي بروين، ودافيد سيلفا، ودي خيا، وهاري كين، قدموا جميعاً موسم رائع ويستحقوا جميعهم التتويج بتلك الجائزة أيضاً".

وواصل "لم أحصل على فرصتي عندما كنت لاعباً ضمن صفوف تشيلسي، لذا ذهبت إلى روما من أجل خوض تحدي جديد، وظهرت بمستوى مميز، وعندما عدت للدوري الإنجليزي مجدداً كنت مصراً على أن اظهر للجميع هنا كرتي الحقيقة، وبالفعل أقدم موسم رائع حالياً، والفريق يساعدني كثيراً، وهو الأمر الذي يسعدني بشكل كبير".

وأكمل "دائماً ما اتواصل مع جميع زملائي القدامى في روما، وعندما أوقعتنا القرعة أمامهم أندهشت كثيراً".

وعن ركلة الجزاء التي سددها خلال مواجهة المنتخب المصري أمام نظيره الكونغولي في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، قال : "عندما كنت أسدد تلك الركلة، لم أكن أفكر في شيء أخر سوى في أحراز الهدف فقط، ودائماً ما أتعطش من أجل إحراز المزيد من الأهداف".

وأختتم : "لم أنس مطلقاً من أين أتيت، وعندما أرى علم بلدي بشكل مستمر في أنفيلد، أشعر بالفخر، وذلك لأن هذا الأمر يمس قلبي كثيراً".

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