«صلاح»: أقاتل للفوز بالحذاء الذهبي.. وحلمي أفضل لاعب بالعالم

نقلاً عن العدد الورقي

أكد الدولى محمد صلاح، جناح نادى ليفربول الإنجليزى، أنه يقاتل حالياً للفوز بجائزة الحذاء الذهبى كهداف للدوريات الخمسة الكبرى، مؤكداً أن يسعى لتحطيم الأرقام القياسية فى موسمه الأول مع الفريق الإنجليزى.

وقال «مو» خلال تصريحات صحفية: «سعيد بمحاولة زملائى فى الفريق دعمى خلال المباريات الماضية، للوصول إلى هذا اللقب التاريخى، خاصة بعد الهدف الذى احتسب لصالح هارى كين، وقلل الفارق بيننا على صدارة هدافى الدورى الإنجليزى، وهذا الشعور أفضل بكثير من تحقيق اللقب نفسه، لأن المناخ الذى أعيش فيه حالياً داخل النادى لم أشعر به من قبل، ولو تابع أحد المباراتين الماضيتين، سيلاحظ أن جميع اللاعبين يسعون لتمرير الكرة لى لإحراز هدف، وأعدهم بأننى لن أخذلهم، وسأفوز باللقب».

وأضاف: «المنافسة مع هارى كين وليونيل ميسى ورونالدو وروبرت ليفاندوفسكى، صعبة جداً، وتجعلنى أشعر بالقلق طوال الوقت، خاصة أنهم النجوم الأبرز فى العالم، ورغم أن الجائزة فردية، ولكنها تساعد فى إعلاء اسم النادى والحصول على نقاط فى منافسات دورى الأبطال والدورى الإنجليزى»، وتابع: «الطريقة التى نلعب بها قوية جداً وترهق أى منافس، وسعادة الجمهور فى المدرجات هى الأعظم، وأشعر بأنهم يريدون منى الفوز بشىء ما، وهو ما سأحققه».

وعن أرقامه القياسية، أكد أنه لن يشعر بالرضا قبل تحطيم كل الأرقام القياسية التى أمامه خاصة أنه حطم أكثر من 27 رقماً قياسياً حتى الآن فى الدورى الإنجليزى والشامبيونزليج، وقال عن وجوده فى القائمة النهائية لأفضل لاعب فى العالم، التى يقدمها الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»: «سأقاتل للفوز بالجائزة، ولكن لم أتحدث عنها حالياً، لأننا سنحاول الفوز بدورى أبطال أوروبا، وسأسعى لتحقيق مستوى يليق بمنتخب مصر فى كأس العالم، وهذه الإنجازات التى ستؤهلنى للمنافسة على لقب الأفضل فى العالم».

واختتم حديثه قائلاً: «استطعت أن أثبت لنادى تشيلسى أننى لم أحصل على فرصة حقيقية مع البلوز، وما يثبت ذلك هو عدد المباريات التى لعبتها مع الفريق، وعندما عرض علىَّ ليفربول العودة للدورى الإنجليزى وافقت فوراً، لإثبات أن البعض أخطأ فى تقييمى».

ويتصدر الفرعون المصرى صدارة هدافى الدوريات الخمسة الكبرى، برصيد 30 هدفاً، وخلفه الأرجنتينى ليونيل ميسى، فى المركز الثانى برصيد 29 هدفاً، وفى المركز الثالث البولندى روبرت ليفاندوفسكى، والإيطالى إيمبولى برصيد 27 هدفاً لكل منهما، والمركز الخامس الإنجليزى لهارى كين، منافسه على صدارة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 26 هدفاً.