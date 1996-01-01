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أرسنال يودع «أرسين فينجر»

منذ 49 دقيقة
كتب: ندى قطب
أرسنال يودع «أرسين فينجر»

فينجر

حرص نادي أرسنال الإنجليزي، على توديع أرسين فينجر قائد الفريق لمدة 22 عاماً، بعد إعلان رحيله رسمياً بانتهاء الموسم الجاري، وذلك عبر حسابه الرسمي بتويتر، قائلاً:«شكراً فينجر».

ومن جانبه، أعرب أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، عن رضاه الكامل بمسيرته مع الجانرز خلال قيادته للفريق لأكثر من 22 عاماً، مبدياً فخره بما آلت إليه الأمور داخل النادي تحت إشرافه الفني.

وأكد فينجر في تصريحات أبرزتها «إندبندنت» البريطانية، على فخره بخدمة الفريق طوال السنوات الماضية، قائلاً: «سنوات لن أنساها أبدًا وستبقى في ذاكرتي، لجميع عشاق أرسنال، إعتنوا بقيم هذا النادي، أحبكم للأبد».

وأضاف: «بعد تفكير عميق ومفاوضات بيني وبين إدارة الفريق، تيقنت بأنه الوقت المناسب للرحيل وإنهاء مسيرتي مع الجانرز».

وكان المدرب الفرنسي، أعلن عن موعد رحيله المقرر له بنهاية الموسم، بعد أن تولى قيادة الفريق 22 عاماً.

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