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بالفيديو| استعدادات محمد صلاح لحفل أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

منذ 33 دقيقة
كتب: أحمد أبوالليل
بالفيديو| استعدادات محمد صلاح لحفل أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

صلاح

ظهر المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، بزي جديد، خلال استعداداته لحفل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، والذي سيقام بعد غدا الأحد.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب 6 لاعبين، على رأسهم محمد صلاح ومعه كل من: هارى كين، مهاجم توتنهام، وثلاثة لاعبين من مانشستر سيتى «كيفين دى بروين، ديفيد سيلفا، ليروى سانى»، وديفيد دى خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد.

ويستعد صلاح، متصدر هدافي الدوريات الأوروبية برصيد 30 هدفا، لقيادة فريقه غدا السبت أمام بروميتش، الذي يلعب له الثنائي المصري أحمد حجازي وعلي جبر.

 

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