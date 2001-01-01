«صلاح» يسعى لتحطيم أمال هاري كين عن طريق بوابة «حجازي»

يستضيف نادي ويست بروميتش، نظيره فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي، وستقام المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهر الغد.

ويسعى محمد صلاح، لتسجيل أكثر عدد من الأهداف لحسم لقب هداف الدوري الإنجليزي، الذي يحتل صدارته بـ30 هدف، ويطارده هاري كيب برصيد 26 هدف.

وسيواجه «مو» زميله في المنتخب الوطني أحمد حجازي، مدافع نادي ويست بروميتش، صاحب أضعف دفاع في البريميرليج، حيث تلقت شباكه 52 هدف، مما قد يسمح لصلاح لتسجيل أكبر عدد من الأهداف، لحسم لقب الهداف ومواصلة المنافسة على جائزة الحذاء الذي التي يتصدرها أيضا بفارق هدف واحد عن الأرجنتيني ليونيل ميسي.