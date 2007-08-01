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جميع أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

اليوم PM 06:09
كتب: تاج الدين حسن
جميع أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

محمد صلاح

تعادل فريق ليفربول و وست بروميتش ألبيون بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما اليوم ، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وشهد اللقاء مشاركة أحمد حجازى مع وست بروميتش ألبيون طوال الـ 90 دقيقة، بينما خرج مواطنه على جبر من قائمة اللقاء، أما محمد صلاح فشارك حتى الدقيقة 84 حيث شارك ديان لوفرين بدلاً منه.

الليفر كان البادئ بالتسجيل عبر دانى أنجز ومحمد صلاح فى الدقيقتين 4 و72 على التوالى، قبل أن يتعادل ألبيون عن طريق جاك ليفرمور وروندون فى الدقيقتين 79 و88 من عمر المباراة.

جاءت جميع أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم :

- هداف البريميرليج، وهداف الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

- أكثر لاعب افريقي تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بتاريخ البريميرليج.

- أكثر لاعب افريقي يسجل أهداف في موسم واحد بدوري الأبطال (8) مناصفةً مع إيتو موسم 2010/11.

- أكثر لاعب يسجل في عدد مباريات مختلفة في موسم واحد بتاريخ الدوري (23).

- سجل أهداف أكثر من 4 فرق في البريميرليج.

- سجل في شباك 16 فريق في الدوري، فقط مانشستر يونايتد وبرايتون وسوانزي لم يهز شباكهم.

- أول لاعب في تاريخ البريميرليج يحقق جائزة لاعب الشهر 3 مرات بموسم واحد (مش بالتصويت).

- أول لاعب منذ رونالدو موسم 2007/08 يسجل +40 هدف خلال موسم واحد لفريق انجليزي بمختلف المسابقات.

- سجل في جميع فرق التوب 6 عدا مانشستر يونايتد، سجل في مانشستر جوارديولا 3 مرات.

- أكثر لاعب سجل في مباريات مختلفة في شتّى المسابقات من لاعبي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

- أكثر لاعب يسجل أهداف بقدمه اليسرى خلال موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي.

 - أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل لعشرين هدف في الدوري، احتاج 25 مباراة فقط.

- أكثر لاعب يسجل أهداف في أول موسم له بقميص ليفربول بمختلف المسابقات، كاسرًا رقم فيرناندو توريس الذي سجل 33 هدف في أول مواسمه.

- يحتاج 4 أهداف فقط كي يصبح أكثر لاعب يسجل أهداف على ملعب آنفيلد خلال موسم واحد بتاريخ الدوري، حاليًا يمتلك 18 هدف، الرقم القياسي يحمله توريس (21).

- أول لاعب من ليفربول يسجل 40 هدف في موسم واحد بمختلف المنافسات منذ أيان راش موسم 1986/1987.

- ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل لـ30 هدف في الدوري، احتاج 32 مباراة، الأسرع هو جورج الآن عام 1896، احتاج 31 مباراة.

- أكثر لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل أهداف خلال موسم واحد (31) في مواسم الـ38 جولة (مناصفة مع رونالدو وسواريز وشيرار.

 - يحتاج 4 أهداف كي يكسر رقم شيرار وأندي كول (34) ويصبح أكثر لاعب يسجل أهداف خلال موسم واحد في تاريخ البريميرليج، علمًا أنهما وصلا لـ34 هدف في مواسم الـ42 جولة.

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