لاعب ليفربول يتحدث عن واقعة تدخل أحمد حجازي العنيف

قلل داني إنجز لاعب ليفربول الإنجليزي من أهمية تدخل أحمد حجازي العنيف عليه، مؤكدا أن الدوري الإنجليزي دائما ما يشهد اللعب القوي في المباريات.

وقال إنجز في تصريحاته للبي بي سي عقب المباراة:"الأمر ليس ضخما،هذا هو المعتاد في الدوري الإنجليزي".

وكانت العديد من التقارير الإنجليزية قد أشارت إلى أن حجازي معرض للإيقاف حتى نهاية الموسم بعد أن أظهرت الإعادة التليفزيونية تعرض مهاجم ليفربول للتعدي عليه بدون كرة من قبل مدافع وست بروميتش.

وكان يورجن كلوب قد أبدى استيائه من تدخل أحمد حجازي العنيف على لاعبه داني أنجز لاعب ليفربول، مؤكدا أن مدافع وست بروم استحق البطاقة الحمراء.

وتعادل ليفربول مع نظيره وست بروميتش بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب ذاهاوثورانس، ليبقي رفاق حجازي على أمالهم في الصعود.