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المتحدث باسم «النني» يكشف السبب الحقيقي وراء بكاءه عقب الإصابة

منذ 55 دقيقة
كتب: ندى قطب
المتحدث باسم «النني» يكشف السبب الحقيقي وراء بكاءه عقب الإصابة

النني

نفى عمر صبحي المستشار الإعلامي لمحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، ما تردد حول أن أسباب بكاء لاعب الجانرز عقب خروجه مصاباً من لقاء وست هام يونايتد، في إطار الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وأكد صبحي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن بكاء النني جاء على خلفية وقوف الجماهير عقب إصابته والهتاف باسمه، ما جعله يتأثر بالحدث.

وأصيب النني بعد تدخل عنيف مع لاعب وست هام يونايتد، خرج على إثره في الدقيقة 43 من عمر اللقاء، وهو ما اضطر أرسين فينجر المدير الفني للفريق لاستبداله.

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