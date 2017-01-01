«يبني قواعد المجد وحده».. رسمياً «صلاح» الأفضل في إنجلترا

في واحدة من أفضل المواسم التاريخية على الإطلاق بمسيرة النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، وهداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 31 هدفاً، توج النجم المصري صاحب الـ25 عاماً بجائزة أفضل لاعب ببطولة الدوري الإنجليزي "الممتاز" عن موسم 2017-2018.

وأصبح صلاح بذلك أول لاعب مصري على الإطلاق، وثاني لاعب عربي وأفريقي يتوج بتلك الجائزة، وذلك بعد تتويج الجزائري رياض محرز بتلك الجائزة من قبل خلال موسم 2015-2016.

وتفوق النجم المصري بذلك على جميع منافسيه على لقب تلك الجائزة، وهم البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، الإنجليزي هاري كين نجم وهداف توتنهام، الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، الألماني ليروي ساني جناح مانشستر سيتي، الإسباني ديفيد سيلفا نجم خط وسط مانشستر سيتي.