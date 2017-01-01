الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

ليفربول يهنئ «صلاح» على جائزة أفضل لاعب في الموسم

جميع جوائز البريميرليج لـ موسم 2017 / 2018

«صلاح» يحفر أسم مصر في تاريخ إنجلترا بعد الفوز بجائزة لاعب العام

رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية تهنئ «صلاح» بفوزه بجائزة لاعب العام

«يبني قواعد المجد وحده».. رسمياً «صلاح» الأفضل في إنجلترا

منذ 20 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
«يبني قواعد المجد وحده».. رسمياً «صلاح» الأفضل في إنجلترا

صلاح

في واحدة من أفضل المواسم التاريخية على الإطلاق بمسيرة النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، وهداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 31 هدفاً، توج النجم المصري صاحب الـ25 عاماً بجائزة أفضل لاعب ببطولة الدوري الإنجليزي "الممتاز" عن موسم 2017-2018.

وأصبح صلاح بذلك أول لاعب مصري على الإطلاق، وثاني لاعب عربي وأفريقي يتوج بتلك الجائزة، وذلك بعد تتويج الجزائري رياض محرز بتلك الجائزة من قبل خلال موسم 2015-2016.

وتفوق النجم المصري بذلك على جميع منافسيه على لقب تلك الجائزة، وهم البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، الإنجليزي هاري كين نجم وهداف توتنهام، الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، الألماني ليروي ساني جناح مانشستر سيتي، الإسباني ديفيد سيلفا نجم خط وسط مانشستر سيتي.

أخبار متعلقة

كلوب: العالم سيذكرني بسبب التعاقد مع «صلاح»

كلوب: العالم سيذكرني بسبب التعاقد مع «صلاح»
ميدو: أزمة صلاح مع الجبلاية توقيتها صعب ويجب حسمها سريعاً

ميدو: أزمة صلاح مع الجبلاية توقيتها صعب ويجب حسمها سريعاً

«صلاح» يدعم «النني» برسالة مؤثرة بعد إصابته الخطيرة

وجه نجم ليفربول الإنجليزي، وهداف بطولة الدوري الإنجليزي محمد صلاح رسالة مؤثرة لزميله بصفوف المنتخب المصري محمد النني نجم وسط أرسنال، وذلك عقب الإصابة القوية الت

مايكل أوين : محمد صلاح انضم إلى قائمة أساطير ليفربول

أشاد مايكل أوين النجم السابق لنادى ليفربول الإنجليزي

أخبار قد تعجبك

مفاجأة.. العضويات المستثناة في الزمالك بدون مستندات والأعضاء التابعون غير مستحقين

استطلاع رأى

  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    الدوري المصري
  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • -

    :

    -

    08:15 PM

    الدوري المصري
  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • إيفرتون

    إيفرتون

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

الأكثر قراءة

بالفيديو| «صلاح» يسجل الهدف الثاني لليفربول في وست بروميتش

بث مباشر لمباراة ليفربول «صلاح» ووست بروميتش «حجازي»

عمومية الزمالك تثور ضد «مرتضى» لمنع أصحاب العضويات المستثناة من دخول النادى وطردهم من المقر ليلاً
الليلة.. الملك المصرى ينتظر التتويج