رسميا..محمد النني يغيب عن مواجهة أتليتكو مدريد

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النني
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، أن نجمه المصري محمد الننى سيغيب عن مواجهة أتليتكو مدريد الاسباني المحدد لها مساء الخميس المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.
وذكر الموقع الرسمي للجانرز أن محمد النني سيخضع لفحوصات طبية خلال اليومين المقبلين لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة أرسنال ووستهام يونايتد بالدورى الإنجليزى، مشيرًا إلي ان اللاعب سيغيب عن مواجهة أتليتكو مدريد بالدوري الأوروبي الخميس المقبل.
وكان محمد النني تعرض لإصابة قوية خلال لقاء وست هام يونايتد والتشخيص المبدئي للإصابة أنها عبارة عن التواء في الكاحل.
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