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أسطورة إنجلترا يعلن تتويج صلاح بجائزة الأفضل في «البريميرليج»

صورة مسربة تكشف تتويج «صلاح» بجائزة أفضل لاعب بـ «البريميرليج»

منذ 38 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
صورة مسربة تكشف تتويج «صلاح» بجائزة أفضل لاعب بـ «البريميرليج»

محمد صلاح

نشر الصحفي الإنجليزي الشهير جاك سيار بشبكة "بي بي سي" البريطانية عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورة للنجم المصري محمد صلاح هداف ونجم ليفربول، وهو يحمل بيده جائزة أفضل لاعب بالبريميرليج هذا الموسم.

وأشار إلى تلك الصورة تم تسريبها أثناء تتويج النجم المصري صاحب الـ25 بجائزة أفضل لاعب ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، ولم يتم التأكد بعد من صحة تلك الصورة.

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