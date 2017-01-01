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ليفربول يهنئ «صلاح» على جائزة أفضل لاعب في الموسم

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«صلاح» يحفر أسم مصر في تاريخ إنجلترا بعد الفوز بجائزة لاعب العام

رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية تهنئ «صلاح» بفوزه بجائزة لاعب العام

مراسلة أون سبورت من لندن :"صلاح لم يتوج بجائزة أفضل لاعب حتى الآن"

أمس PM 11:23
كتب: أحمد موسى
مراسلة أون سبورت من لندن :"صلاح لم يتوج بجائزة أفضل لاعب حتى الآن"

صلاح

أكدت بيرهان عمرو مراسلة قناة أون سبورت أن محمد صلاح لم يتوج حتى الان بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الحفل الذي تنظمه رابطة اللاعبين المحترفيين الإنجليزية.

وشددت بيرهان أن كل اللاعبين الذين يتنافسون على الجائزة تم التقاط لهم الصور مع الجائزة، لتنفي حصول الملك المصري على الجائزة حتى الان رغم إعلان العديد من الوسائل الإعلام بتتويج النجم المصري.

وتمكن صلاح من تحطيم العديد من الأرقام في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بقميص ليفربول، بالفوز بلقب لاعب الشهر ثلاث مرات، ليصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يحصد الجائزة ثلاث مرات في موسم واحد، كما حقق جائزة لاعب الشهر في ليفربول خمس مرات، وبالتحديد في شهر اغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر وفبراير ومارس، كما يتصدر الان ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدف بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين لاعب توتنهام، وينافس كريستيانو رونالدو وميسي على الحذاء الذهبي لهذا العام برصيد 41 هدف متفوقاً على ميسي بفارق هدف واحد ويحل ثانياً بعد رونالدو صاحب الـ42 هدف.

 

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