بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.. ماذا قدم صلاح في موسمه التاريخي؟

في موسم استثنائي وتاريخي لنجمنا المصري محمد صلاح تكلل مجهوده في النهاية بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم نظرا للأرقام القياسية التي لا تعد ولا تحصى التي قدمها مع ليفربول هذا العام في جميع البطولات، ليصبح الفرعون المصري ثاني لاعب عربي وأفريقي يتوج بهذه الجائزة بعد الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي والذي توج بها عام 2016.

وتمكن من تحطيم العديد من الأرقام في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بقميص ليفربول، بالفوز بلقب لاعب الشهر ثلاث مرات، ليصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يحصد الجائزة ثلالث مرات في موسم واحد، كما حقق جائزة لاعب الشهر في ليفربول خمس مرات، وبالتحديد في شهر اغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر وفبراير ومارس.

كما يتصدر الان ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدف بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين لاعب توتنهام، وينافس كريستيانو رونالدو وميسي على الحذاء الذهبي لهذا العام برصيد 41 هدف متفوقاً على ميسي بفارق هدف واحد ويحل ثانياً بعد رونالدو صاحب الـ42 هدف.

وقاد محمد صلاح ليفربول للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب 13 عام عن الريدز بالإطاحة بمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي من الدور ربع النهائي.