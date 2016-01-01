الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

لعنة " أفضل لاعبى البريميرليج" تهدد مسيرة محمد صلاح

«حجازي» مهنئاً «صلاح» : «فخور بيك»

حارس الأهلى يهنئ محمد صلاح

بالفيديو| لحظة إعلان فوز «محمد صلاح» بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.. ماذا قدم صلاح في موسمه التاريخي؟

اليوم AM 12:26
كتب: أحمد موسى
بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.. ماذا قدم صلاح في موسمه التاريخي؟

صلاح

في موسم استثنائي وتاريخي لنجمنا المصري محمد صلاح تكلل مجهوده في النهاية بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم نظرا للأرقام القياسية التي لا تعد ولا تحصى التي قدمها مع ليفربول هذا العام في جميع البطولات، ليصبح الفرعون المصري ثاني لاعب عربي وأفريقي يتوج بهذه الجائزة بعد الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي والذي توج بها عام 2016.

وتمكن من تحطيم العديد من الأرقام في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بقميص ليفربول، بالفوز بلقب لاعب الشهر ثلاث مرات، ليصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يحصد الجائزة ثلالث مرات في موسم واحد، كما حقق جائزة لاعب الشهر في ليفربول خمس مرات، وبالتحديد في شهر اغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر وفبراير ومارس.

كما يتصدر الان ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدف بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين لاعب توتنهام، وينافس كريستيانو رونالدو وميسي على الحذاء الذهبي لهذا العام برصيد 41 هدف متفوقاً على ميسي بفارق هدف واحد ويحل ثانياً بعد رونالدو صاحب الـ42 هدف.

وقاد محمد صلاح ليفربول للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب 13 عام عن الريدز بالإطاحة بمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي من الدور ربع النهائي.

أخبار متعلقة

شاهد| بث مباشر لحفل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

شاهد| بث مباشر لحفل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
إسلام حسن يحصد لقب أفضل لاعب في "كأس الكؤوس" الأفريقية لليد

إسلام حسن يحصد لقب أفضل لاعب في "كأس الكؤوس" الأفريقية لليد

مراسلة أون سبورت من لندن :"صلاح لم يتوج بجائزة أفضل لاعب حتى الآن"

أكدت بيرهان عمرو مراسلة قناة أون سبورت أن محمد صلاح لم يتوج حتى الان بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الحفل الذي تنظمه رابطة اللاعبين المحترفيين الإنجل

الطفل الإنجليزي المصاب خلال حفل أفضل لاعب بالبريميرليج: أتمني رؤية «صلاح»

كشف الطفل الإنجليزي معين يونس المصاب بمرض جلدي، أنه يتمني رؤية محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، خلال تواجده في حفل رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، لجوائز الأفض

أخبار قد تعجبك

مفاجأة.. العضويات المستثناة في الزمالك بدون مستندات والأعضاء التابعون غير مستحقين

استطلاع رأى

  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    الدوري المصري
  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • -

    :

    -

    08:15 PM

    الدوري المصري
  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • إيفرتون

    إيفرتون

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

الأكثر قراءة

مراسلة أون سبورت من لندن :"صلاح لم يتوج بجائزة أفضل لاعب حتى الآن"

بالفيديو| «صلاح» يسجل الهدف الثاني لليفربول في وست بروميتش

بث مباشر لمباراة ليفربول «صلاح» ووست بروميتش «حجازي»
الليلة.. الملك المصرى ينتظر التتويج