جميع جوائز البريميرليج لـ موسم 2017 / 2018

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محمد صلاح
أسدل الستار على حفل جوائز الدورى الإنجليزي الممتاز موسم 2017 / 2018 الذى جرى مساء الأحد ، بنهاية ولا أروع ، بتتويج النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، بجائزة أفضل لاعب فى المسابقة.
وقامت رابطة البريميرليج بتوزيع عدد من الجوائز، بحفل الليلة، جاءت على النحو التالى :
1- أفضل لاعب فى البريميرليج
1-محمد صلاح
2- كيفين دي بروين
3- هاري كين
2- أفضل لاعبة محترفة
فازت فران كيربي من تشيلسي بالجائزة، وحلت بالمركز الثاني جي سوجون من تشيلسي وبالمركز الثالث ماير ميلدر من تشيلسي .
3 - أفضل لاعب صاعد
توج بها ليروي ساني - مانشستر سيتي ، وحل في المركز الثاني مهاجم توتنهام هاري كين، وفي المركز الثالث رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي .
4- استحقاق رابطة اللاعبين المحترفين
وتم منحها للراحل سيريل ريجيز
5- التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي
حراسة المرمى: دي خيا (مانشستر يونايتد)
خط الدفاع: ماركوس ألونسو (تشيلسي) - أوتامندي (مانشستر سيتي) - يان فيرتونخن (توتنهام) - كايل والكر (مانشستر سيتي)
خط الوسط: كريستيان إيركسن (توتنهام) - كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - دافيد سيلفا (مانشستر سيتي)
خط الهجوم: سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) - هاري كين (توتنهام) - محمد صلاح (ليفربول).
6-جائزة المشجع المميز
منحت للطفل معين يونس، الذي يعاني من مرض جلدي، و تم توجيه الدعوة له مباشرة من قبل الأسطورة البريطانية ديفيد بيكهام.
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