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جميع جوائز البريميرليج لـ موسم 2017 / 2018

اليوم AM 12:31
كتب: تاج الدين حسن
جميع جوائز البريميرليج لـ موسم 2017 / 2018

محمد صلاح

أسدل الستار على حفل جوائز الدورى الإنجليزي الممتاز موسم 2017 / 2018 الذى جرى مساء الأحد ، بنهاية ولا أروع ، بتتويج النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، بجائزة أفضل لاعب فى المسابقة.

وقامت رابطة البريميرليج بتوزيع عدد من الجوائز، بحفل الليلة، جاءت على النحو التالى :

1- أفضل لاعب فى البريميرليج

1-محمد صلاح

2- كيفين دي بروين

 3- هاري كين

2- أفضل لاعبة محترفة

فازت فران كيربي من تشيلسي بالجائزة، وحلت بالمركز الثاني جي سوجون من تشيلسي وبالمركز الثالث ماير ميلدر من تشيلسي .

3 - أفضل لاعب صاعد

توج بها ليروي ساني - مانشستر سيتي ، وحل في المركز الثاني مهاجم توتنهام هاري كين، وفي المركز الثالث رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي .

4- استحقاق رابطة اللاعبين المحترفين

وتم منحها للراحل سيريل ريجيز

5- التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دي خيا (مانشستر يونايتد)

خط الدفاع: ماركوس ألونسو (تشيلسي) - أوتامندي (مانشستر سيتي) - يان فيرتونخن (توتنهام) - كايل والكر (مانشستر سيتي)

خط الوسط: كريستيان إيركسن (توتنهام) - كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - دافيد سيلفا (مانشستر سيتي)

خط الهجوم: سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) - هاري كين (توتنهام) - محمد صلاح (ليفربول).

6-جائزة المشجع المميز

منحت للطفل معين يونس، الذي يعاني من مرض جلدي، و تم توجيه الدعوة له مباشرة من قبل الأسطورة البريطانية ديفيد بيكهام.

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