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رئيس ريال مدريد يضع محمد صلاح على رأس أولوياته.. ويجهز «140 مليون يورو» لضمه

اليوم AM 08:58
كتب: عثمان إبراهيم
رئيس ريال مدريد يضع محمد صلاح على رأس أولوياته.. ويجهز «140 مليون يورو» لضمه

«فوتوشوب» محمد صلاح بقميص ريال مدريد

وضع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، ضم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، على رأس أولوياته خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وكشف موقع "دياريو جول" الإسباني أن "بيريز" رئيس النادي الملكي، قرر تخصيص 140 مليون يورو من أجل عرضها لنادي ليفربول لكي يوافق على رحيل "صلاح" إلى مدريد.

ولن يقتصر الأمر على دفع أموال فقط، بل سيعرض ريال مدريد خدمات لاعب خط الوسط داني سيبايوس، بالإضافة إلى 140 مليون يورو من أجل إغراء النادي الإنجليزي على قبول الاستغناء عن هدّاف الفريق في الموسم الحالي.

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