التشكيلة المتوقعة لمباراة روما وليفربول بدورى الأبطال

بالفيديو| قبل مواجهاتهما المرتقبة.. لفتة رائعة من لاعبي روما تجاه ليفربول

قام لاعبي فريق روما الإيطالي بتقديم لفتة رائعة تجاه ليفربول اليوم، وذلك قبل مواجهاتهما المرتقبة غداً الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" في ذهاب الدور نصف النهائي من دور