التشكيلة المتوقعة لمباراة روما وليفربول بدورى الأبطال

أحدث الأخبار
ليفربول وروما
يلتقى فريق روما الإيطالى مع نظيره ليفربول الإنجليزي، مساء غد الثلاثاء ، على ملعب الأنفيلد فى نصف نهائى دورى الأبطال الأوروبي.
ومن المتوقع أن يدخل الريدز لهذه المباراة بتشكيل كالاتي :
حراسة المرمى : كاريوس
خط الدفاع : ارنولد - لوفرين - ديك - روبرتسون
خط الوسط : شامبرلين - هندرسون - ميلنر
خط الهجوم : صلاح - فيرمينو - ماني
على الجانب الاخر سيدخل الجيالوروسي بتشكيل هكذا :
حراسة المرمى : أليسون
خط الدفاع : فازيو - مانولاس - خيسوس
خط الوسط : فلورينزي - ستروتمان -دي روسي - ناينجولان - كولاروف
خط الهجوم : دزيكو - شيك
طلائع الجيش
4
:
5
06:00 PMالدوري المصري
المقاولون العرب
مصر المقاصة
2
:
0
08:15 PMالدوري المصري
الاتحاد السكندري
إيفرتون
1
:
0
09:00 PMالدوري الإنجليزي
نيوكاسل يونايتد
تعليقات الفيسبوك