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التشكيلة المتوقعة لمباراة روما وليفربول بدورى الأبطال

اليوم PM 10:13
كتب: تاج الدين حسن
التشكيلة المتوقعة لمباراة روما وليفربول بدورى الأبطال

ليفربول وروما

يلتقى فريق روما الإيطالى مع نظيره ليفربول الإنجليزي، مساء غد الثلاثاء ، على ملعب الأنفيلد فى نصف نهائى دورى الأبطال الأوروبي.

ومن المتوقع أن يدخل الريدز لهذه المباراة بتشكيل كالاتي :

حراسة المرمى : كاريوس

خط الدفاع : ارنولد - لوفرين - ديك - روبرتسون

خط الوسط : شامبرلين - هندرسون - ميلنر

خط الهجوم : صلاح - فيرمينو - ماني

على الجانب الاخر سيدخل الجيالوروسي بتشكيل هكذا :

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : فازيو - مانولاس - خيسوس

خط الوسط : فلورينزي - ستروتمان -دي روسي - ناينجولان - كولاروف

خط الهجوم : دزيكو - شيك

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