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«صلاح» يوجه رسالة شكر لكل من هنأه بجائزة أفضل لاعب

أمس PM 11:38
كتب: محمد محجوب
«صلاح» يوجه رسالة شكر لكل من هنأه بجائزة أفضل لاعب

صلاح

حرص محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على توجيه رسالة شكر لكل من قام بتهنئته على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، التي قدمها ليع رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية أمس الأحد في لندن.

وقال جناح ليفربول، في تغريده على حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " شكراً لكل الناس على الرسائل الجميلة من امبارح، وسعيد جدًا بكلامكم واهتمامكم المتواصل.. ودائمًا سند لبعض وبأعتذر لو معرفتش أرد على حد وأتمنى تكونوا متفهمين لكثرة الرسائل".

جدير بالذكر أن محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعد منافسة كلاً من ثلاثي مانشستر سيتي دي بروين، ساني، دافيد سيلفا، وحارس مانشستر يونايتد دي خيا، وهاري كين مهاجم نادي توتنهام.

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