تريزيجيه: مشاركتي في كأس العالم كانت وصية والدي قبل وفاته

أكد محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني، على أن وصول مصر لكأس العالم كان حلماً راوده من الصغر، أنه بمثابة أكبر ساحة منافسة في عالم كرة القدم.

وشدد «تريزيجيه» في حواره مع «فيفا»، على بذله قصارى جهده خلال السنوات القليلة الماضي حتى بتسنى له المشاركة في تأهل منتخب الفراعنة للمونديال، مشيراًَ إلى أنه حلم للاعبي العالم أجمع.

وِأشار لاعب قاسم باشا التركي، إلى أن أهم الأسباب التي جعلته يقاتل من أجل استحقاقه في المشاركة مع فريقه والاعتماد عليه بشكل أساسي في المنتخب، كان وصية والده قبل وفاته والتي طالبته بالمساهمة في تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم.

وأضاف: «كم كنت أتمنى أن يكون حاضراً لرؤية ما أنجزته بقميص المنتخب الوطني، ولكن ما يشعرني بالفخر أنني حققت أمنيته ومشاركتي ستكون إهداء لذكراه».