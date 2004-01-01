روما تحت رحمة الملك المصرى فى نصف نهائى «الأبطال» الليلة

نقلا عن العدد الورقي

بطاقة المباراة:

ليفربول × روما

الملعب: أنفيلد

الساعة: 8:45

يستضيف فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم، الاثنين، فريق ليفربول بقيادة الدولى محمد صلاح منافسه روما الإيطالى على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات مباراة ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

ويسعى «الريدز» لاستغلال قوته الهجومية وإقامة مباراة الذهاب على ملعبه لتحقيق الفوز بنتيجة مريحة، للاقتراب من الوصول للنهائى، خاصة أنه يملك أقوى خط هجوم فى البطولة، ولكنه سيصطدم مع واحد من أقوى دفاعات «الشامبيونزليج» حتى الآن، وأحرز ليفربول لقب دورى أبطال أوروبا 5 مرات آخرها موسم 2004/2005، بفوزه بركلات الترجيح على ميلان الإيطالى، وخسر المباراة النهائية أمام ميلان موسم 2006/2007، ولكن لم يتمكن الفريق الإيطالى من إحرازها حتى الآن طوال تاريخه.

وتقابل ليفربول وروما من قبل 5 مرات، فاز ليفربول 3 مرات، بينها الفوز بنهائى نسخة 1983/1984، بركلات الترجيح 4/2 عقب التعادل 1/1، فى حين حقق روما فوزاً وحيداً وتعادلا مثلها، وفى مباراة العودة سيظهر الفرعون المصرى للمرة الأولى على ملعب الأولمبيكو بعد رحيله عن الذئاب بداية الموسم الحالى، وفور إعلان القرعة وقوع الفريقين فى مواجهة بعضهما، علق الحساب الرسمى لنادى روما على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» وقالوا: «ستصبح خصمنا لمدة 180 دقيقة».

ليفربول.. البحث عن إنجاز غائب

يدخل ليفربول اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، وهو يتطلع لحسم اللقاء بنتيجة إيجابية من أجل وضع قدم فى النهائى، قبل لقاء العودة على ملعب «الأولمبيكو» بعد أسبوع، ويستغل رجال «يورجن كلوب» الانتفاضة التى حققها الفريق الموسم الحالى، بعد إقصائه لـ«مانشستر سيتى» من نصف النهائى بالفوز عليه ذهاباً وإياباً، معتمداً على خط هجومه النارى المكون من الثلاثى ساديو مانى وربيرتو فيرمينو ومحمد صلاح، فى الوقت الذى نفدت خلاله تذاكر اللقاء، حيث لاقت إقبالاً كبيراً من جماهير «الريدز» التى تسعى لمؤازرة فريقها على ملعب «أنفيلد» من أجل حسم مباراة الذهاب وتكرار إنجاز لم يحدث منذ أكثر من عشرة أعوام، حين تأهل لنهائى دورى الأبطال عام 2007، قبل أن يخسر اللقب لصالح إى سى ميلان الإيطالى.

التشكيل المتوقع

لوريس كاريوس، أندرو روبرتسون، فيرجيل فان ديك، ديان لوفرين، ألكسندر أرنولد، جيمس ميلنر، أليكس أوكسليد-تشامبرلين، جيورجينهو فاينالدوم، فيمينيو، محمد صلاح، ساديو مانى.

مشواره فى دورى الأبطال

لعب: 12

فاز: 8

تعادل: 4

خسر: 0

أهداف له: 39

أهداف عليه: 10

القيمة السوقية: 548 ميلون يورو

متوسط الأعمار: 26.1

هداف الفريق: محمد صلاح

اللاعبون الدوليون: 18

صلاح.. الحصان الرابح للريدز

موسم خيالى يقدمه نجم «الريدز» والمنتخب الوطنى، بحيث لم يكتف بصدارة قائمة الهدافين فى الدورى الإنجليزى، وقيادة فريقه إلى المركز الثالث فى جدول المسابقة، بل تمكن من أن يصبح النجم الأول للفريق فى دورى أبطال أوروبا ليقود فريقه لنصف النهائى، حيث يدخل المباراة طامحاً فى مواصلة مسيرة قيادة الفريق الإنجليزى نحو المجد، وتسجيل اسمه فى نهائى أكبر بطولة للأندية على مستوى العالم، فضلاً عن استكمال مسيرة تحطيم الأرقام القياسية هذا الموسم، ويبقى صلاح الحصان الرابح الذى يراهن عليه «كلوب»، خاصةً فى المباريات الكبرى، التى تحتاج للاعب حاسم، فى الوقت الذى يواجه «صلاح» ذئاب العاصمة الإيطالية، وهو الفريق الذى ارتدى قميصه موسمين، وتألق بين صفوفه، وهو ما رشحه للانتقال إلى ليفربول بداية الموسم الحالى.

السن: 25

المركز: جناح أيمن

القيمة السوقية: 80 مليون يورو

لعب: 12 مباراة

دقائق لعب: 914 دقيقة

أهداف: 9

صنع: 3

بطاقات صفراء: 0

بطاقات حمراء: 0

«كلوب» يبحث عن حلول لمواجهة خط وسط «الذئاب»

يدخل المدرب الألمانى لقاء الذهاب، وهو يبحث عن نتيجة مطمئنة، من أجل العبور إلى نهائى «كييف»، معتمداً على خبرته فى البطولات القارية من جهة، وعلى خط هجومه الذى يعد الأقوى فى دورى الأبطال هذا الموسم بتسجيل 39 هدفاً دفعة واحدة فى 12 مباراة فقط، ويبحث المدير الفنى لـ«الريدز» عن إيجاد حلول لمواجهة خط وسط «الذئاب» الذى يعد الخط الأقوى ضمن صفوف الفريق، من أجل فك حصونه، والوصول إلى شباكه من خلال الثلاثى فيرمينيو وصلاح ومانى، كما يسعى للحفاظ على رقم الفريق القياسى الذى حققه حتى الآن، بعدم خسارته فى أى لقاء حتى الآن بالبطولة، سواء فى الأدوار التمهيدية أو دور المجموعات أو الأدوار الحاسمة، باحثاً عن تأكيد جدارته فى وجود فريقه فى هذا الدور، وأحقيته فى مواصلة المشوار نحو النهائى.

كلوب:

السن: 50

تاريخ توليه تدريب الفريق: 8 أكتوبر 2015

نهاية عقده: 30 يونيو 2022

طريقة اللعب: 4 - 3 - 3

روما.. كامل العدد الليلة

روما تمكن من الوصول إلى هذا الدور بعد أن خسر 4:1 أمام برشلونة، ليعود ويحقق الريمونتادا بفوز 3: 0 فى الإياب ويتأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض، ويطمح الذئاب إلى الوصول لنهائى البطولة وتكرار نفس إنجاز موسم 1983-1984، والمصادفة أن المباراة كانت أمام ليفربول أيضاً، وعلى مستوى الفريق طمأن دى فرانشيسكو، المدير الفنى لفريق روما، جماهير النادى الإيطالى على مدافعهم اليونانى كوستاس مانولاس قبل المواجهة المصيرية اليوم، بالإضافة إلى عودة البلجيكى نايونجلان للمشاركة فى دورى الأبطال، بعد أن غاب فى مواجهة برشلونة السابقة، ودييجو بيروتى ولكن سيعانى فريق العاصمة الإيطالية من بعض الغيابات المؤثرة خلال مباراة الفريق اليوم، أبرزها أليكسندر كوليروف، الذى أصيب بشد فى العضلة الخلفية ومهاجم الفريق جيريجورى ديفرل، والظهير الأيمن ريك كارسدروب.

أرقام الفريق بالبطولة:

لعب: 10

فاز: 5

تعادل: 2

خسر: 3

أهداف له: 15

أهداف عليه: 12

القيمة السوقية: 389 مليون يورو

متوسط الأعمار: 27.4

هداف الفريق: إيدين دزيكو

اللاعبون الدوليون: 16

التشكيل المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جوناثان سيلفا - فيديريكو فازيو - كوستاس مانولاس - أليساندرو فلورينزى

الوسط: كيفين ستروتمان - دانيلى دى روسى - رادجا ناينجولان - خيسوس

الهجوم: إيدين دجيكو - باتريك شيك

إيدين دزيكو.. الأمل فى اللقب

تعول جماهير نادى روما على البوسنى إيدين دزيكو، لقيادة هجوم الفريق أمام ليفربول فى مباراة اليوم، خاصة بعد تألقه خلال مباراة دور ربع النهائى أمام برشلونة، وقرر الجهاز الطبى لروما إراحة مهاجمه البوسنى إدين دجيكو فى مباراة الجولة الـ33 من الدورى الإيطالى أمام سبال بسبب تلاحم المباريات وكثرة الارتباطات التى يعانى منها فريق روما هذا الموسم.

وقبل أيام تمكن من تحقيق إنجاز تاريخى غير مسبوق، بعدما أصبح أول لاعب يتمكن من إحراز 50 هدفاً على الأقل فى ثلاثة دوريات كبرى، وهى الإنجليزى والألمانى والإيطالى مؤخراً.

السن: 32

المركز: مهاجم

القيمة السوقية: 22 مليون يورو

لعب: 10

دقائق لعب: 898

أهداف: 6

صنع: 4

بطاقات صفراء: 1

بطاقات حمراء: 0

دى فرانشيسكو.. الخروج من وصف المدرب الفاشل

تولى دى فرانشيسكو مهمة القيادة الفنية للذئاب مع بداية الموسم الحالى، خلفاً لسباليتى، الذى رحل لقيادة إنتر ميلان، وعول عليه جماهير الفريق بشكل كبير لتقديم مستوى أفضل من الموسم الماضى، خاصة أنه أحد المدربين الذين توقع لهم الجميع تقديم كرة جذابة ومطورة أكثر من فريق ساسولو الذى قاده الموسم الماضى.

المدرب الإيطالى يعتمد الكرة الهجومية فى وجود مثلثات بين الهجوم والوسط دائماً، معتمداً على كرة قدم متحررة فى التمرير وتحريك الكرة فى منظومة عمل تعتمد كثيراً على الركض بالكرة أو بدونها، وخلال منافسة الدورى هذا الموسم تعرض لهجوم قوى من الجماهير التى وصفته بالفاشل، خاصة بعد عدم قدرته على المنافسة فى الدورى الإيطالى، ولكن كان له مؤتمر مؤثر قبل مباراة برشلونة الماضية، وطالب الجماهير بدعمه ووعدهم بأنهم سيقدمون بطولة للتاريخ، وهو ما نجح فيه بالفعل وقدموا مباراة تاريخية أمام برشلونة، وتمكنوا من الصعود إلى دور قبل النهائى، وخرج بعد المباراة وتحديداً فى المؤتمر الصحفى مخاطباً الجماهير: «لقد حان الوقت لوقف الهجوم ضدى»، خاصة بعد وصوله لهذا الدور للمرة الأولى طوال تاريخه التدريبى.

السن: 48

تاريخ توليه التدريب: 13 يونيو 2017

نهاية عقده: 30 يونيو 2019

طريقة اللعب: 4-3-3