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«صلاح» أساسياً مع ليفربول أمام روما

بالصور| «صلاح» يصل إلى «أنفيلد» استعداداً لملاقاة روما بدوري الأبطال

منذ 36 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالصور| «صلاح» يصل إلى «أنفيلد» استعداداً لملاقاة روما بدوري الأبطال

صلاح

وصل النجم المصري محمد صلاح هداف، وأيقونة فريق ليفربول إلى ملعب "أنفيلد"، وذلك استعداداً لملاقاة روما مساء اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأظهرت العديد من الصور التي تم التقاطها وصول النجم المصري صاحب الـ25 عاماً، رفقة زملاؤه إلى ملعب "أنفيلد" منذ قليل.

الجدير بالذكر أن صلاح قد توج الأحد الماضي بجائزة أفضل لاعب بـ "البريميرليج" الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يواجه روما وليفربول إياباً يوم الأربعاء 2 مايو المقبل.  

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