مايكل أوين بعد هدفي ليفربول في روما: «صلاح» أفضل شخص في العالم

قام مايكل أوين مهاجم ليفربول السابق، بوصلة مديح على جناح الريدز الحالي محمد صلاح، بعد تسجيل هدفين في شباك روما، في الشوط الأول، من اللقاء الذي يجمعهما في الدور قبل النهائي، بدوري أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد.

وقال أوين في تغريده على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل هناك شخص في العالم أفضل من صلاح في الوقت الحاضر".

كما نشر تغريدة بعد تسجيل صلاح الهدف الأول وقال: "بوووووووووووم، هذا الرجل ماكينة".جدير بالذكر أن محمد صلاح تمكن بعد هدفي روما، بتخطي كريستيانو رونالدو على هداف العام لوصوله للهدف رقم 43، وتوقف المهاجم البرتغالي عند 42 هدف.