بالفيديو| «فيرمينو» يسجل خامس أهداف ليفربول أمام روما

تمكن فريق ليفربول من التقدم على ضيفه روما بخماسية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقين في ذهاب نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف الريدز الخامس في الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

وكان النجم المصري محمد صلاح قد أحرز هدفي فريقه الأول في الدقيقة 36، الثاني في الدقيقة 45، فيما سجل ماني الهدف الثالث في الدقيقة 56، فيما أحرز فيرمينو هدفي الريدز الرابع والخامس في الدقيقة 61، 69.

وتمكن صلاح من صناعة هدفي فريقه الثالث، والرابع.