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بالفيديو| «صلاح» يضع قدماً لـ ليفربول في نهائي الأبطال بخماسية في روما

منذ 25 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| «صلاح» يضع قدماً لـ ليفربول في نهائي الأبطال بخماسية في روما

صلاح

في واحدة من أفضل مباريات هداف فريق ليفربول الأول محمد صلاح هذا الموسم على الإطلاق، تمكن النجم المصري من قيادة فريقه لتحقيق فوزاً كبيراً على روما بنتجة 5-2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاءت خماسية الريدز عن طريق : صلاح في الدقيقتين 36، 45، وماني في الدقيقة 56، وفيرمينو في الدقيقتين 61، 68، فيما أحرز هدفي روما كلاً من دجيكو في الدقيقة 81، وبيروتي من ركلة جزاء في الدقيقة 85.

وكان صلاح قد صنع هدفي فريقه الثالث، والرابع.

الجدير بالذكر أن ليفربول سوف يواجه روما إياباً الأربعاء المقبل 2 مايو.

   

   

   

   

   

   

   

   

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