تحليل| لماذا تهتز شباك ليفربول بعد خروج محمد صلاح؟

خماسية وأداء جمالي يقدمه ليفوبول حتى الدقيقة 74 أمام روما، حيث تقدم الريدز بخماسية ساهم الفرعون المصري في 4 أهداف منهم فأحرز هدفين بينما قام بصناعة ثنائية أخرى.

الأمور تثير بشكل أكثر مما تتخيل جماهير وعشاق ليفوبول وتغيب الخطورة تمامًا على مرمى الريدز حتى خروج الفرعون المصري محمد صلاح في الدقيقة 74، لتظهر من بعدها الأنياب الهجومية للفريق الإيطالي روما وينجح في إحراز هدفين.

اهتزاز شباك ليفربول بالتزامن مع خروج صلاح لم تكن هي المرة الأولى، ولكنه مشهد تكرر كثيرًا وفشل كلوب، مدرب الفريق الإنجليزي في توفير الحلول له.

ويأتي السبب الرئيسي في اهتزاز شباك الليفر بعد خروج صلاح وذلك بسبب أن الفرعون المصري يشغل عدد كبير من اللاعبين بمراقبته وفور خروجه يتم تحرر عدد كبير من اللاعبين ليبدأوا في دعم خطوطهم الهجومية ويأتي السبب الثاني بسبب نجاح صلاح في تقديم الأدوار الدفاعية بشكل نموذجي والذي يفشل بديله في تقديمه بنفس المستوى.

جدير بالذكر أن ليفربول فاز على روما بخمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وجاءت خماسية الريدز عن طريق: صلاح في الدقيقتين 36، 45، وماني في الدقيقة 56، وفيرمينو في الدقيقتين 61، 68، فيما أحرز هدفي روما كلاً من دجيكو في الدقيقة 81، وبيروتي من ركلة جزاء في الدقيقة 85، ومن المقرر إقامة لقاء الإياب يوم الأربعاء المقبل 2 مايو.