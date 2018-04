بالفيديو| «جيرارد» : «صلاح» أفضل لاعب على وجه الأرض

تغزل نجم وسط ليفربول، والمنتخب الإنجليزي السابق ستيفين جيرارد في النجم المصري المحترف بصفوف الريدز محمد صلاح هداف الفريق الإنجليزي الكبير الأول، وذلك عقب قيادته الفريق لتحقيق انتصار كبير على ضيفه روما بنتيجة 5-2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، والذي أقيم على ملعب "آنفيلد آرينا".

وعقب اللقاء، قال جيرارد في تصريحات تليفزيونية عقب لقاء ليفربول، وروما : "صلاح يقدم أفضل مستوى له على الإطلاق طوال مسيرته الكروية، بالتأكيد من الصعب أن نقارنه بالثنائي رونالدو، وميسي لانهما قد حافظا على مستوياتهما لفترة طويلة وللعديد من السنوات".

وتابع "لكني بدون أدنى شك أرى أن صلاح هو أفضل لاعب على وجه الأرض حالياً".

الجدير بالذكر أن صلاح قد أحرز هدفين أمام، وصنع هدفين آخرين أمام روما هذا الثلاثاء.

