الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالصور| الصحف العالمية تتغني بـ«صلاح» بعد التألق أمام روما

رسمياً| «صلاح» رجل مباراة ليفربول وروما

أبوريدة: «صلاح» يواصل كتابة تاريخ جديد لـ«اللاعب المصري»

بالصور| لاعبو الإسماعيلي يفتتحون كافيه بالإسماعيلية

لفتة طيبة من محمد صلاح تجاه لاعبى روما

اليوم AM 12:46
كتب: تاج الدين حسن
لفتة طيبة من محمد صلاح تجاه لاعبى روما

محمد صلاح

حرص النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على تحية لاعبى روما الإيطالى، عقب المباراة التى جمعت بينهما مساء الثلاثاء.

وقاد النجم الدولي المصري "محمد صلاح" ناديه ليفربول الإنجليزي لتحقيق فوزاً كبيراً على حساب ضيفه فريق روما الإيطالي بخمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب الأنفيلد في ذهاب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكر موقع"فوس جيالوروسى" المهتم بنشر أخبار روما، أن الفرعون المصري قام بزيارة غرفة خلع ملابس روما عقب المباراة، وقام بتحية زملائه السابقين والجهاز الفني.

وكان محمد صلاح قد انتقل الى ليرفبول مطلع الموسم الجارى، قادما من روما الإيطالى.

ويستضيف الجيالوروسي نظيره الريدز بملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية "روما"، يوم 2 مايو المقبل فى  لقاء الإياب.

أخبار متعلقة

محمد صلاح يزين غلاف التليجراف البريطانية

محمد صلاح يزين غلاف التليجراف البريطانية
تحليل| لماذا تهتز شباك ليفربول بعد خروج محمد صلاح؟

تحليل| لماذا تهتز شباك ليفربول بعد خروج محمد صلاح؟

لقطة اليوم| ماذا يعني أن تكون لاعبًا كبيرًا أو «محمد صلاح»

استطاع المصر ي محمد صلاح نجم فريق ليفربول، أن يحجز لنفسه مكانًا ضمن أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي بل قل أفضل لاعبي العالم، بعد تتويجه بجائزة الأفضل في البريميرليج

شاهد..رد فعل ستيفان جيرارد على هدف محمد صلاح "العالمى"

واصل الفرعون المصري محمد صلاح تألقه مع ليفربول الإنجليزي

أخبار قد تعجبك

أساطير الكرة يتسابقون فى مدح «صلاح».. و«جوارديولا وسافاج» مريضان بـ«النفسنة»

استطلاع رأى

  • إنبي

    إنبي

  • -

    :

    -

    03:45 PM

    الدوري المصري
  • طنطا

    طنطا

  • الداخلية

    الداخلية

  • -

    :

    -

    03:45 PM

    الدوري المصري
  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    الدوري المصري
  • سموحة

    سموحة

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ريال مدريد

    ريال مدريد

الأكثر قراءة

ليفربول يحدد مقابل خرافي للاستغناء عن «صلاح».. والملكي يرحب بدفع الرقم المطلوب

شاهد| بث مباشر لمباراة ليفربول وروما.. صلاح أساسيا

«صلاح» يتفوق على «رونالدو» ويصبح هدافاً للعالم
حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة