لفتة طيبة من محمد صلاح تجاه لاعبى روما

حرص النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على تحية لاعبى روما الإيطالى، عقب المباراة التى جمعت بينهما مساء الثلاثاء.

وقاد النجم الدولي المصري "محمد صلاح" ناديه ليفربول الإنجليزي لتحقيق فوزاً كبيراً على حساب ضيفه فريق روما الإيطالي بخمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب الأنفيلد في ذهاب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكر موقع"فوس جيالوروسى" المهتم بنشر أخبار روما، أن الفرعون المصري قام بزيارة غرفة خلع ملابس روما عقب المباراة، وقام بتحية زملائه السابقين والجهاز الفني.

وكان محمد صلاح قد انتقل الى ليرفبول مطلع الموسم الجارى، قادما من روما الإيطالى.

ويستضيف الجيالوروسي نظيره الريدز بملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية "روما"، يوم 2 مايو المقبل فى لقاء الإياب.