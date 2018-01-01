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بالصور| محمد صلاح سبب جنون رموز ليفربول التاريخية

منذ 54 دقيقة
كتب: عثمان إبراهيم
بالصور| محمد صلاح سبب جنون رموز ليفربول التاريخية

محمد صلاح

لم ينتظر أكبر المتفائلين أن يفوز ليفربول الإنجليزي بخمسة أهداف مقابل هدفين، على ضيفه روما الإيطالي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليلة الأمس.

وتألق المصري محمد صلاح وسجل أول هدفين لليفربول، قبل أن يصنع هدفي الريدز الثالث والرابع في مرمى ذئاب العاصمة الإيطالية.

ورصدت الكاميرات، رد فعل أساطير ورموز ليفربول التاريخيين الذين حرصوا على حضور المباراة من المقصورة الرئيسية، وتسبب هدف "صلاح" الأول تحديدا والذي جاء من تسديدة قوية سكنت المقص الأيسر لشباك أليسون حارس روما، في إثارة جنون "كيني دالجليش، وإيان راش، وجيرارد هولير" وقفز الثلاثي من مقاعدهم غير مصدقين بما يقدمه اللاعب المصري بقميص ليفربول.

 

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