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صلاح: أغنية «الملك المصري» الأقرب لي ولكنها تضعني تحت الضغوط

منذ 47 دقيقة
كتب: أحمد أبوالليل
صلاح: أغنية «الملك المصري» الأقرب لي ولكنها تضعني تحت الضغوط

صلاح

قال المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، إن أغنية الملك المصري، التي قامت جماهير الريدز بتأليفها له بسبب أداءه الرائع مع الفريق، هى أكثر الأغاني التي يحب أن يسمعها، موضحا أنها تضعه تحت الضغوط.

وأضاف صلاح في تصريحاته لشبكة "سي ان ان": "أغنية الملك المصري الأكثر متعة وأكثر أغنية أحبها، سمعتها مرة قبل المباراة لكني لا أعلم متى بدؤا بتأليفها، بعدها بدؤا في غناءها كل مباراة".

وتابع: "في الملعب الشعور بهذه الأغنية أمرا مختلفا عن سماعها خارج الملعب، الجماهير تؤديها في البداية فأشعر بمزيد من الضغط، ويجب أن أقوم بأمر ما أثناء غناءها".

وأكمل: "زملائي في الفريق أحيانا يغنوها لي في غرفة الملابس، وأشعر بالحماس أكثر عند سماعها".

وتمكن صلاح من إحراز هدفين وصنع مثلهما فى فوز ليفربول على روما بنتيجة 5-2، ليقترب ليفربول من التأهل لنهائي الشامبيونزليج، قبل خوض مباراة الإياب، الأربعاء المقبل، على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية "روما".

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