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«رونالدو» يقود ريال مدريد أمام بايرن ميونخ

منذ 37 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
«رونالدو» يقود ريال مدريد أمام بايرن ميونخ

رونالدو

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان تشكيلة فريقه لمباراته المرتقبة مساء اليوم في ذهاب نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامته على ملعب "أليانز آرينا" معقل الفريق البافاري.

وجاء تشكيل الريال كالتالي :

كيلور نافاس، كارباخال، راموس، فاران، مارسيلو، كاسيميرو، كروس، مودريتش، لوكاس فاسكيز، إيسكو، رونالدو.

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