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15 دقيقة| بداية حماسية من البايرن أمام تحفظ الريال

اليوم PM 09:05
كتب: محمد محجوب
15 دقيقة| بداية حماسية من البايرن أمام تحفظ الريال

الريال والبايرن

 مرت 15 دقيقة من زمن مباراة بايرن ميونخ الألماني ضد ريال مدريد الإسباني، ويسيطر التعادل السلبي على اللقاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانر أرينا معقل الفريق البافاري.

وباغت بايرن ميونخ ريال مدريد مبكرا في الدقيقة الأولي، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء لكن دفاعات الفريق الملكي تمكنت من اخراج الكرة بعيداً عن مناطق الخطورة.

ويرد ريال مدريد بعد دقيقة واحدة بعرضية من الجهة اليمني للفريق البافاري، لكن لم تجد أحد من مهاجمي المرينجي ليترجمها بالهدف الأول.

وفي الدقيقة الثالثة يطالب لاعبي بايرن ميونخ الحكم باحتساب ركلة جزاء على كارفاخال لكنها لم تصطدم بيد اللاعب.وبدا الفريقان بعد مرور خمس دقائق للسيطرة على الملعب بكثرة التمريرات، لامتصاص حماس البداية القوية للمباراة.

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