بالفيديو| كيميش يتقدم بالهدف الأول لبايرن ميونيخ في شباك ريال مدريد

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بايرن ميونيخ
تقدم جوشوا كيميش بالهدف الأول لبايرن ميونيخ في سباك ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب أليانز أرينا.
حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/8ytSVFWRRb— صـقـر أهــداف (@S8R_HD32) ٢٥ أبريل، ٢٠١٨
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