بالفيديو| كيميش يتقدم بالهدف الأول لبايرن ميونيخ في شباك ريال مدريد

بالأرقام| سجل مشرف لبايرن ميونيخ في مواجهة الأندية الإسبانية

تنطلق فى التاسعة إلا الربع، مساء اليوم، مباراة ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، بين بايرن ميونيخ الألمانى وريال مدريد