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بالفيديو| كيميش يتقدم بالهدف الأول لبايرن ميونيخ في شباك ريال مدريد

اليوم PM 09:18
كتب: أحمد موسى
بالفيديو| كيميش يتقدم بالهدف الأول لبايرن ميونيخ في شباك ريال مدريد

بايرن ميونيخ

تقدم جوشوا كيميش بالهدف الأول لبايرن ميونيخ في سباك ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب أليانز أرينا.

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