ريال مدريد يحول تأخره إلى تعادل إيجابي أمام بايرن في الشوط الأول

انتهي الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ الألماني ضد ريال مدريد الإسباني، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانر أرينا معقل الفريق البافاري.

سجل هدف تقدم بايرن ميونخ اللاعب كيميتش في الدقيقة (28) من عمر اللقاء، بتسديدة قوية على يمين الحارس أولرايخ، بعد تمريرة رائعة من رودريجيز من منتصف الملعب.

وعادل مارسيلو النتيجة في الدقيقة (44)، بتسديدة قوية من خارج منطقة جزاء البايرن، معلناً هدف التعادل الفريق الملكي.

وكاد بايرن مضاعفة النتيجة أكثر من مرة، عن طريق ريبيري في الدقيقة (32) بعد تركه للكرة أمام المرمي للحارس نافاس بغرابة شديدة، وفي الدقيقة (40) أهدر المدافع هوميلس فرصة الهدف الثاني بعد تسديدة علت العارضة من ركلة ركنية، وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع أهدر مولر فرصة خطيرة من ركنية أخيرة في الشوط الأول لتمر من أمام المرمي بسنتيمترات قليلة.