بالفيديو| أسينسيو يسجل الثاني لريال مدريد أمام بايرن ميونيخ

تقدم ماركو أسينسيو بالهدف الثاني لريال مدريد في شباك بايرن ميونيخ في الدقيقة 57 خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب أليانز أرينا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانطلق لوكاس فاسكيز بسرعة فائقة من أجل استغلال الهجمة المرتدة قبل أن يمرر الكرة لأسينسيو ويسددها في الشباك محرزا الهدف الثاني.