بالفيديو| أسينسيو يسجل الثاني لريال مدريد أمام بايرن ميونيخ

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أسينسيو
تقدم ماركو أسينسيو بالهدف الثاني لريال مدريد في شباك بايرن ميونيخ في الدقيقة 57 خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب أليانز أرينا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وانطلق لوكاس فاسكيز بسرعة فائقة من أجل استغلال الهجمة المرتدة قبل أن يمرر الكرة لأسينسيو ويسددها في الشباك محرزا الهدف الثاني.
حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/v6E99974Q8— صـقـر أهــداف (@S8R_HD32) ٢٥ أبريل، ٢٠١٨
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