بالفيديو| ريال مدريد يضع قدماً في نهائي الأبطال بثنائية في البايرن

حقق فريق ريال مدريد فوزاً ثميناً خارج ملعبه على حساب بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي أقيم على ملعب "أليانز آرينا" معقل الفريق البافاري.

كان جوشوا كيميتش قد أحرز هدف فريقه البايرن الوحيد في الدقيقة 28، فيما سجل مارسيلو هدف التعادل للميرينجي في الدقيقة 28، وأسينسيو في الدقيقة 57.

وباغت بايرن ميونخ ريال مدريد مبكرا في الدقيقة الأولي، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء لكن دفاعات الفريق الملكي تمكنت من اخراج الكرة بعيداً عن مناطق الخطورة.

ويرد ريال مدريد بعد دقيقة واحدة بعرضية من الجهة اليمني للفريق البافاري، لكن لم تجد أحد من مهاجمي المرينجي ليترجمها بالهدف الأول.

وفي الدقيقة الثالثة يطالب لاعبي بايرن ميونخ الحكم باحتساب ركلة جزاء على كارفاخال لكنها لم تصطدم بيد اللاعب.

وبدأ الفريقان بعد مرور خمس دقائق للسيطرة على الملعب بكثرة التمريرات، لامتصاص حماس البداية القوية للمباراة.

في الدقيقة (16) يستقبل رونالدو تمريرة من منتصف الملعب، ويحاول مراوغة مدافع بايرن، ويسقط مطالباً حكم اللقاء بركلة حرة من أمام حدود منطقة الجزاء.

وحملت الدقيقة (18) أول تسديدة من بايرن ميونخ على مرمي ريال مدريد عن طريق روبين، لكن يجدها الحارس نافاس سهلة.ويكشر ريال مدريد عن انيابه في الدقيقة (23) من تسديدة كارفاخال من داخل منطقة جزاء البايرن، ويتصدى لها الحارس أولرايخ.

وفي الدقيقة (28) يسجل كيميتش أول أهداف اللقاء، بعد تمريرة رائعة من رودريجيز من وسط الملعب، ويسددها على يمين كيلور نافاس.

وعادل مارسيلو النتيجة في الدقيقة (44)، بتسديدة قوية من خارج منطقة جزاء البايرن، معلناً هدف التعادل الفريق الملكي.

وكاد بايرن مضاعفة النتيجة أكثر من مرة، عن طريق ريبيري في الدقيقة (32) بعد تركه للكرة أمام المرمي للحارس نافاس بغرابة شديدة، وفي الدقيقة (40) أهدر المدافع هوميلس فرصة الهدف الثاني بعد تسديدة علت العارضة من ركلة ركنية، وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع أهدر مولر فرصة خطيرة من ركنية أخيرة في الشوط الأول لتمر من أمام المرمي بسنتيمترات قليلة.

وبدأ اللقاء في الشوط الثاني بسيطرة متبادلة من كلا الفريقين، وانحصر اللعب بينهما بوسط الميدان دون أي فرص خطيرة، وبعد مرور سبع دقائق فقط من زمن المباراة بالشوط الثاني استحوذ الضيوف على اللقاء من جديد دون تهديد حقيق على مرمى الفريق المضيف.

وفي الدقيقة 57 تمكن الفريق المدريدي من ترجمة سيطرته الحقيقة على المباراة بهدف مباغت من هجمة مرتدة سريعة قادها الثنائي أسينسيو، وفاسكيز ليقوم الأخير بتمريرها مجدداً إلى أسينسيو، والذي يسددها مباشرة في مرمى البايرن.

وفي الدقيقة 62 كاد أن يسجل ريبيري هدف البايرن الثاني، بعدما راوغ دفاعات الريال ببراعة داخل منطقة جزاء الميرينجي، ويطلق تسديدة قوية يتصدى لها حارس الضيوف كيلور نافاس ببراعة، وينقذ بها مرمى فريقه من هدف محقق.

وبعدها واصل الفريق البافاري انتفاضته الهجومية على مرمى ريال مدريد، وفي الدقيقة 68 كاد مولر أن يتعادل للبايرن، بعدما سدد كرة قوية داخل منطقة جزاء الملكي الإسباني لكن كرته اصطدمت بزميله بالفريق روبرت ليفاندوفسكي.

وفي الدقيقة 76 كاد بنزيما أن يسجل ثالث أهداف الميرينجي بعدما استلم كرة خطيرة داخل منطقة جزاء البايرن من الناحية اليسرى لدفاعات الفريق البافاري ويسدد كرة قوية تثدى لها أولرايخ ببراعة.

وفي الدقيقة 88 كاد أن يحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل للبايرن بعدما انفرد بـ كيلور نافاس حارس الريال ويسدد كرة قوية على يساره لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بسلام على مرمى الميرينجي.

لينتهي اللقاء في النهاية بنتيجة 2-1 لصالح الفريق المدريدي محققاً انتصاراً ثميناً خارج ملعبه، وذلك قبل لقاء الإياب بين الفريقين الثلاثاء المقبل 1 مايو.