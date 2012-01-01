الجميع يستسلم أمام الملك المصري.. رونالدو يفشل في ملاحقة صلاح على هداف أوروبا

واصل محمد صلاح تغريده منفردا في صدارة أوروبا بعد فشل البرتغالي كريستيانو رونالدو في ملاحقة النجم المصري، ليتوقف رصيد أفضل لاعب في العالم عند الهدف الـ42.

وتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي أوروبا عقب هدفيه في شباك روما مساء ليرفع رصيده من الأهداف لـ43 هدف متفوقا بفارق هدف عن رونالدو و 3 أهداف عن ليونيل ميسي.

وتتواصل لعبة القط والفار بين الثلاثي صلاح ورونالدو وميسي، هذا الموسم بعد صراع قوي بينهم، حيث كان المهاجم البرتغالي يتصدر ترتيب هدافي العام برصيد 42 هدف، قبل أن يكسر صانع ألعاب ليفربول الرقم ويسجل هدفين في شباك روما أمس الثلاثاء بدوري الأبطال، ليرفع رصيده إلى 43 هدف في الصدارة، بينما يأتي ميسي ثالثاُ برصيد 40 هدف.