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مورينيو يفجر مفاجأة: "لست أنا المتسبب في تخلي تشيلسي عن صلاح"

منذ 41 دقيقة
كتب: أحمد موسى
مورينيو يفجر مفاجأة: "لست أنا المتسبب في تخلي تشيلسي عن صلاح"

مورينيو وصلاح

فجر جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد مفاجأة من العيار الثقيل حينما صرح بأنه لم يتخلى عن محمد صلاح أثناء فترة ولايته لتشيلسي الإنجليزي، مؤكدا أنه كان قرار إدارة البلوز من أجل الإستفادة من عائد بيعه.

وقال مورينيو في تصريحاته لشبكة esbn الأمريكية:"دائما ما أتعرض للظلم من الصحافة والجماهير، يقولون أنني من طالبت برحيل صلاح عن تشيلسي وهذا لم يحدث، أنا من طالبت بضم النجم المصري في البداية ولكنه كان في البداية صغيرا ولم يكن جاهزا جسديا واجتماعيا وثقافيا، فقد كان كل شيء صعب بالنسبة له".

وأضاف مورينيو:" اتخذنا قرار بإعارة محمد صلاح حتى يستطيع اكتساب الخبرة والمشاركة في المباريات، حيث أن في هذا الوقت كان بيوجد العديد من اللاعبين في البلوز مثل ويليان وإدين هازارد وغيرهم، وهؤلاء اللاعبين كانوا بالفعل في مستوى مختلف عن صلاح".

وتابع مورينيو:" نعم كنت المتسبب في إعارة صلاح، ولكن مسألة بيعه كانت وجهة نظر الإدارة من أجل الاستفادة بأمواله وشراء لاعب أخر".

وشن العديد من متابعي الدوري الإنجليزي والمحللين هجوما على جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بسبب تخليه عن محمد صلاح خلال تدريبه لتشيلسي بعد تألق النجم المصري مع ليفربول وتصدره ترتيب الهدافين بالبريميرليج بالإضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وقيادته للريدز للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

 

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