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رسمياً| «محمد صلاح» لاعب الأسبوع بدوري أبطال أوروبا

اليوم PM 12:26
كتب: ندى قطب
رسمياً| «محمد صلاح» لاعب الأسبوع بدوري أبطال أوروبا

محمد صلاح

حصد محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، لقب لاعب الأسبوع في جولة الذهاب للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا «تشامبيونز ليج».

واستطاع محمد صلاح التغلب على منافسه لاعب ريال مدريد مارسيلو، في التصويت الذي أطلقه الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي «يويفا»، للفوز بجائزة لاعب الأسبوع بنصف نهائي البطولة.

وقاد النجم الدولي المصري «محمد صلاح» ناديه ليفربول الإنجليزي لتحقيق فوزاً كبيراً على حساب ضيفه فريق روما الإيطالي بخمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب الأنفيلد في ذهاب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

في حين سجل مارسيلو هدفاً في فوز ريال مدريد الإسبانى على بايرن ميونخ الألماني، في اللقاء الذي انتهى بفوز الملكي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، بملعب «أليانز أرينا».

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