مايكل أوين يتوقع تسجيل «صلاح» هدفين في مرمى ستوك

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي فريق ستوك سيتي غدًا السبت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ36 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث «أوين» لصحيفة مترو الإنجليزية، وقال: "أتوقع أن يفوز ليفربول غدا بثلاثة أهداف دون مقابل وسيسجل صلاح هدفين خلال المباراة".

وجدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث بالدوري ، في حين أن ستوك سيتي مهدد بالهبوط من البريميرليج حيث أنه يأتي في المركز قبل الآخير.