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هدف واحد لـ«صلاح» في ستوك يضعه على قمة هدافي الدوري الإنجليزي ويحطم «رونالدو»

منذ 49 دقيقة
كتب: أحمد أبوالليل
هدف واحد لـ«صلاح» في ستوك يضعه على قمة هدافي الدوري الإنجليزي ويحطم «رونالدو»

صلاح

يبحث المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، عن مواصلة تحطيم الأرقام القياسية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"، حينما يستضيف الريدز، اليوم في تمام الواحدة والنصف ظهرا، نادي ستوك سيتي، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى رمضان صبحى، والذي خطر الهبوط لدورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من البطولة.

ويسعى صلاح لقيادة فريقه لتحقيق الفوز في هذا المباراة والارتقاء لوصافة ترتيب البطولة مؤقتا، خاصة أنه يبعد عن مانشستر يونايتد الوصيف بثلاث نقاط فقط، كما يأمل الفرعون المصري في تحطيم رقم الثلاثى التاريخى للدورى الإنجليزى الممتاز، لكى يصبح أفضل هدّاف فى نسخة واحدة للبريميرليج بمسماه الحديث، المكون من 38 جولة منذ 1995، خاصة أنه تمكن من معادلة أكبر عدد من الأهداف فى موسم الـ38 جولة هو 31 هدفاً، وحقق هذا ثلاثة لاعبين: آلان شيرر (1995-1996)، وكريستيانو رونالدو (2007-2008)، ولويس سواريز (2013-2014).

كما يحتاج مومو 3 أهداف كى يكسر رقم آلان شيرار وأندى كول (34 هدفاً) ويصبح أكثر لاعب يسجل أهدافاً خلال موسم واحد فى تاريخ البريميرليج، علماً بأنهما وصلا لـ34 هدفاً فى مواسم الـ42 جولة، حيث وصل أندى كول لهذا الرقم مع نيوكاسل موسم 1993 - 1994، بينما آلان شيرار موسم 1994 -1995.

 

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