«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام ستوك «رمضان» بالدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة ستوك سيتي، ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

ويقود المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، التشكيل الرسمي لفريقه في هذه المباراة، بينما يجلس مواطنه رمضان صبحي، لاعب ستوك سيتي بديلا في اللقاء.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:

كاريوس، أرنولد، جوميز، فان دايك، كلافان، مورينو، هندرسون، فينالدوم، صلاح، فيرمينو، وإنجز.