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بمشاركة «صلاح ورمضان».. ليفربول يتعادل سلبيا مع ستوك سيتي

منذ 53 دقيقة
كتب: أحمد أبوالليل
بمشاركة «صلاح ورمضان».. ليفربول يتعادل سلبيا مع ستوك سيتي

ليفربول وستوك سيتي

تعادل فريق ليفربول، اليوم، مع نظيره ستوك سيتي، بنتيجة سلبية، ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

وشارك المصري محمد صلاح في المباراة كاملة مع فريقه ليفربول، بينما ظهر مواطنه رمضان صبحي، لاعب ستوك سيتي، في اللقاء بديلا في الدقيقة 52 بدلا من برونو مارتي إندي في تغيير اضطراري.

وأهدر محمد صلاح هدفين في المباراة، حيث تلقى "مومو" تمريرة بينية رائعة في الدقيقة 6، لينفرد من منتصف الملعب بجاك بوتلاند حارس ستوك، وقام بوضع الكرة بطريقة فنية من فوق الحارس لكنها مرت فوق القائم، وشهدت الدقيقة 34 ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء ستوك، سددها "صلاح" ببراعة من فوق الحائط، لكنها هزت شباك مرمى ستوك من الخارج، ليستمر التعادل السلبي.

كما ألغى حكم المباراة هدفا للريدز، بعدما تسلم هندرسون كرة داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى قبل أن يمررها لزميله أرنولد، الذي سدد في دفاع ستوك لتصل إلى هندرسون مرة أخرى ويسجل في المرمى لكنه كان في موقف تسلل.

رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 72 في المركز الثالث، بينما ستوك سيتي في المركز الـ18 برصيد 30 نقطة.

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