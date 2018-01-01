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«صلاح» يفشل في التسجيل للمرة الرابعة هذا العام

منذ 48 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
«صلاح» يفشل في التسجيل للمرة الرابعة هذا العام

صلاح

فشل النجم المصري محمد صلاح هداف وأيقونة ليفربول في هز شباك فريق ستوك سيتي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، محققاً بذلك رقم سلبي شخصي له هذا العام.

ويكمن هذا الرقم السلبي الذي حققه اللاعب المصري صاحب الـ25 عاماً أنه قد فشل في تسجيل أي هدف للمرة الرابعة هذا العام في مختلف البطولات التي شارك فيها بقميص الريدز.

وكان صلاح قد شارك خلال عام 2018 مع ليفربول في 18 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 20 هدفاً، فيما فشل في التسجيل في 4 مواجهات، منهم 3 مباريات بالدوري الإنجليزي أمام كلاً من سوانزي سيتي، ومانشستر يونايتد، وستوك سيتي، ومباراة وحيدة في دوري أبطال أوروبا كانت أمام بورتو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن صلاح قد تمكن هذا الموسم من إحراز 43 هدفاً مع ليفربول في مختلف البطولات التي شارك فيها رفقة فريقه.

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